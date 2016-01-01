تعليم القاهرة تكشف حقيقة ظهور إصابات كورونا بين طلاب مدرسة مصر القديمة



مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بيانا رسميا بشأن ما تم تداوله من أنباء عن إصابة طالب بمدرسة بمصر القديمة بفيروس كورونا المستجد.



وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، "لقد ظهرت بعض أعراض الإنفلونزا على أحد الطلاب بالمدرسة المذكورة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات من قبل المدرسة".



وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة "لقد تم عزل الطالب، وإبلاغ ولي الأمر وعمل المسحة الطبية، وأظهرت الأشعة المقطعية للطالب خلو الرئة من التهاب الكورونا".

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وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في بيانها "تهيب مديرية تعليم القاهرة بالجمهور وجميع العاملين والطلبة تحري الدقة والتريث والحذر وعدم تصديق الشائعات".وأكدت أنه على ولي الأمر أن يثق أن المديرية تتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية جاهدين ومحاولين الحفاظ علي الطلبة والمعلمين والعاملين في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.وكان عبر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استيائه مما يفعله يوميا مروجو الشائعات على السوشيال ميديا، وتعمدهم إثارة الجدل بين الحين والآخر بأخبار مغلوطة لا أساس لها من الصحة.وطالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أن يبذلوا جهدا للتحقق من صحة أي أخبار قبل إعادة نشرها منعا للجدل.