غدا .. آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية



جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

أعلنت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية عن مد فترة تسجيل الطلاب بالبرامج الدراسية بالجامعة حتى غدا الثلاثاء الموافق 27 من الشهر الجاري كحد أقصى ، وأوضحت الجامعة أنها تقوم بتوزيع الطلاب على البرامج والانتظام في سير العملية التعليمية ، كما يجب التزام الطلاب بالحضور في الموعد المحدد .



وسيتم توزيع الطلاب المتخلفين طبقا للأماكن المتاحة المتبقية بالبرامج الدراسية بالجامعة ، وليس لهم الحق في طلب إعادة إبداء الرغبات أو التوزيع.



وكانت الجامعة قد أعدت سلسلة من المحاضرات التعريفية للطلاب الجدد الملتحقين بها بمشاركة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بالجامعة من أجل التعرف علي البرامج الدراسية الحالية بالجامعة والبرامج الدراسية المزعم اضافتها للجامعة هذا العام وطبيعة الدراسة بهذه البرامج وطبيعة العمل المؤهلة لها ، جاء ذلك برعاية الدكتور محمود محمد نعمة الله رئيس الجامعة والدكتور عبده عبد الفتاح عبدالصمد عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة.

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كما ألقت الجامعة محاضرة تعريفية عن الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ألقاها الدكتور خالد الديب رئيس مجلس إدارة شركة بحضور نخبة من المتخصصين فى تكنولوجيا الغاز والبترول وهم الدكتور ياسر مصطفى عميد معهد بحوث البترول والدكتور تامر ذكى وكيل معهد بحوث البترول والدكتور محمد غريب الأستاذ بجامعة المستقبل وخبير تكنولوجيا وصناعة البترول والغاز والذين شاركوا فى إلقاء محاضرة تعريفية عن صناعة وتكنولوجيا البترول والغاز.