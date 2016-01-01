للمستجدين بحقوق حلوان.. تعرف على أوراق التقديم بالكلية



حقوق حلوان حقوق حلوان

أعلنت كلية الحقوق بـ جامعة حلوان الأوراق المطلوبة لتقديم الملف الخاص بالطلاب الجدد بالفرقة الأولى للعام الجامعى 2020 .2021 ، كما اعلنت ضرورة التسجيل بالبريد الجامعى الخاص بالجامعة للتسجيل بمنظومة التعليم الالكترونى لهذا العام و ذالك عبر هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/helwanmail .



ينشر"صدى البلد" الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية وهى:



- بطاقة الترشيح الخاصة بمكتب التنسيق + 5 صور.

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-أصل شهادة الثانوية العامة +5 صور.- اصل استمارة الكشف الطبى + 5صور.- بطاقة 6 جند للذكور.- 8 صور شخصية 4*6.- شهادة ميلاد حديثة + 5صور.- 5 صور من البطاقة الشخصية.- صورة ايصال دفع الكشف الطبى.اقرا ايضا : تعرف على طرق التعامل مع الطلاب المشتبه في إصابتهم بكورونا بالجامعاتويسدد الطالب رسوم الكشف الطبي الكترونيا عبر احدى الخدمات الاتية :البريد المصرى - مصاري - امان - سداد - وقتى - بى - ايجى بى - ممكن - ضامن.اقرا ايضا : التعليم العالي: في انتظار الانتهاء من الموافقة على لقاح كوروناجدير بالذكر انه قد نوهت ادارة جامعة حلوان إلى انه على الطلاب الالتزام بالاجراءات الاحترازية اثناء التواجد بالجامعة بالايام الملزم بها الطالب بالحضور و ضرورة ارتداء الكمامات و استخدام المطهرات حفاظا على سلامتهم ، كما اوضحت انه سيتم دفع المصروفات الكترونيا هذا العام .