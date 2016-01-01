حقوق حلوان
أعلنت كلية الحقوق بـ جامعة حلوان الأوراق المطلوبة لتقديم الملف الخاص بالطلاب الجدد بالفرقة الأولى للعام الجامعى 2020 .2021 ، كما اعلنت ضرورة التسجيل بالبريد الجامعى الخاص بالجامعة للتسجيل بمنظومة التعليم الالكترونى لهذا العام و ذالك عبر هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/helwanmail .
ينشر"صدى البلد" الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية وهى:
- بطاقة الترشيح الخاصة بمكتب التنسيق + 5 صور.
-أصل شهادة الثانوية العامة +5 صور.
- اصل استمارة الكشف الطبى + 5صور.
- بطاقة 6 جند للذكور.
- 8 صور شخصية 4*6.
- شهادة ميلاد حديثة + 5صور.
- 5 صور من البطاقة الشخصية.
- صورة ايصال دفع الكشف الطبى.
اقرا ايضا : تعرف على طرق التعامل مع الطلاب المشتبه في إصابتهم بكورونا بالجامعات
ويسدد الطالب رسوم الكشف الطبي الكترونيا عبر احدى الخدمات الاتية :
البريد المصرى - مصاري - امان - سداد - وقتى - بى - ايجى بى - ممكن - ضامن.
اقرا ايضا : التعليم العالي: في انتظار الانتهاء من الموافقة على لقاح كورونا
جدير بالذكر انه قد نوهت ادارة جامعة حلوان إلى انه على الطلاب الالتزام بالاجراءات الاحترازية اثناء التواجد بالجامعة بالايام الملزم بها الطالب بالحضور و ضرورة ارتداء الكمامات و استخدام المطهرات حفاظا على سلامتهم ، كما اوضحت انه سيتم دفع المصروفات الكترونيا هذا العام .
التعليقات على للمستجدين بحقوق حلوان.. تعرف على أوراق التقديم بالكلية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق