للمستجدين بحقوق حلوان.. تعرف على أوراق التقديم بالكلية

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حقوق حلوان

أعلنت كلية الحقوق بـ جامعة حلوان الأوراق المطلوبة لتقديم الملف الخاص بالطلاب الجدد بالفرقة الأولى للعام الجامعى 2020 .2021 ، كما اعلنت ضرورة التسجيل بالبريد الجامعى الخاص بالجامعة للتسجيل بمنظومة التعليم الالكترونى لهذا العام و ذالك عبر هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/helwanmail .

ينشر"صدى البلد" الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية وهى:

- بطاقة الترشيح الخاصة بمكتب التنسيق + 5 صور.

-أصل شهادة الثانوية العامة +5 صور.

- اصل استمارة الكشف الطبى + 5صور.

- بطاقة 6 جند للذكور.

- 8 صور شخصية 4*6.
- شهادة ميلاد حديثة + 5صور.

- 5 صور من البطاقة الشخصية.

- صورة ايصال دفع الكشف الطبى.

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ويسدد الطالب رسوم الكشف الطبي الكترونيا عبر احدى الخدمات الاتية :

البريد المصرى - مصاري - امان - سداد - وقتى - بى - ايجى بى - ممكن - ضامن.

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جدير بالذكر انه قد نوهت ادارة جامعة حلوان إلى انه على الطلاب الالتزام بالاجراءات الاحترازية اثناء التواجد بالجامعة بالايام الملزم بها الطالب بالحضور و ضرورة ارتداء الكمامات و استخدام المطهرات حفاظا على سلامتهم ، كما اوضحت انه سيتم دفع المصروفات الكترونيا هذا العام .

المصدر: elbalad

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