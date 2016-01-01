7 حيل بسيطة لتصفيف شعرك هتخليكى أصغر.. الألوان الفاتحة بتجدد مظهرك



حيل بسيطة لتصفيف شعرك حيل بسيطة لتصفيف شعرك

الشعر جزء أساسي من هويتك الشخصية، وعادة ما تلعب تسريحة شعرك دورًا مهمًا في إنشاء صورة متناغمة تسمح لك بالظهور بعدة سنوات أصغر. ولمساعدتك فى تصفيف شعرك بطريقة صحيحة قام موقع "برايت سايد" بتجميع بعض النصائح العملية والسهلة والتي ستساعدك على أن تظهري دائمًا بأفضل ما لديك:



- قص الشعر:

عندما يتعلق الأمر بأساليب قص الشعر، فإن أفضل طريقة لجعل نفسك تبدين أصغر سنًا هي اللجوء إلى قصات الشعر ذات الطبقات، أو القصات التدريجية.



لون الشعر:

يخلق الشعر ذو الألوان الفاتحة تأثيرًا متجددًا وهذه إحدى القواعد الأساسية لتصفيف الشعر، ولكن من المفضل ألا تجعلين شعرك أفتح بأكثر من درجتين أو ثلاث درجات من لونه الطبيعي، وتذكر أيضا تحديد اللون بناءً على لون عينيك وجلدك.

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بالنسبة لأولئك النساء اللواتي لا يرغبن في تغيير جذرى في الصورة، يفضل محاولة تفتيح بعض الخيوط المختارة، حيث سيعطي هذا بشرتك إشراقًا ويضيف تجديدا إلى صورتك العامة.كثافة الشعر:يجعلنا الشعر الأملس نبدو أكبر سنًا، لذلك من الأفضل أن تجعل تسريحة شعرك كثيفة، ولكن يجب أن تحافظين دائمًا على الوسط، فالكثير من الحجم يمكن أن يضيف بضع سنوات غير مرغوب فيها إلى صورتك،ف يجب أن يبدو الحجم الصحيح طبيعيًا وغير واضح.غرة الشعريمكن أن يتكون غرة الشعر مجددة لصورتك ، فهى تخفي التجاعيد على جبهتك وتظهر عينيك، لذلك يفضل أن متوسطة السماكة.فرق الشعريضيف فرق الشعر في المنتصف صرامة على مظهرك، مما يجعلك تبدين أكبر سنًا، لذلك يفضل التنويع فى مظهرك، فمثلا فصل خصلات شعرك إلى جانب واحد سيجعل عينيك تبدوان أكبر وأكثر تعبيراً، أو قومى بتمشيط شعرك للخلف أو تصفيفه بطريقة متعرجة، سيؤدي ذلك إلى تنعيم صورتك وإضافة حجم.المظهر اليومىيمكن أن يضيف كل من الشعر الأملس تمامًا والتصفيفات شديدة الضيق بضع سنوات إلى مظهرك، وإذا كنتِ تفضلين تسريحة ذيل حصان، تأكدي من ترك بعض الخصلات الفضفاضة على جانبي وجهك، ولا تشدى الضفائر كثيرًا، من ناحية أخرى ، إذا كان شعرك فضفاضًا، فيفضل تجعيد خصلات شعرك قليلاً.تسريحات المساءعند الاستعداد للخروج للمساء، قل لا للربط الخلفي والتصفيفات المرتفعة، والتصميم الكلاسيكي، حيث يجب أن تبدو التسريحة المسائية طبيعية دائمًا.