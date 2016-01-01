عشان ما تطلعش عينك.. حيل سهلة وسريعة لـ تنظيف المنزل



تنظيف المنزل تنظيف المنزل

يعد تنظيف المنزل من اكثر الاشياء التى ترهق المرأة ويشكل عبء ثقيلا عليها فالقطع الموجودة فى المنزل كثيرة جدا وكلها تتعرض للاتساخ وكلها تحتاج للتنظيف.

وعرض موقع " برايت سايد " مجموعة من النصائح والحيل التى تساعد المرأة فى تنظيف المنزل بسهولة والحفاظ عليه نظيفًا وأنيقًا.



- استخدام الممحاة في إزالة بصمات الأصابع الدهنية من أي سطح زجاجي.

- لن تتعرق مرآة الحمام إذا قمت بفرك بعض رغوة الحلاقة عليها.

- نظف النوافذ عندما تكون ملبدة بالغيوم حتى يجف سائل التنظيف بشكل أبطأ ولا يترك لطخات.

- قم بإزالة الرائحة من فراش الكلب بالخل وصودا الخبز.



- تنظيف غسالة الأطباق ، اسكب كوبًا من الخل فيها خلال الدورة الأولى ، ثم أضف بضع ملاعق من صودا الخبز خلال الدورة الثانية

- يمكن إزالة بقع الشاي والقهوة التي لا تختفي بعد الغسيل المنتظم بسهولة باستخدام صودا الخبز.

- قم بتنظيف الكمبيوتر المحمول الخاص بك بأمان باستخدام منديل من الألياف الدقيقة مغموسة قليلًا في الخل.

- يمكن "تجفيف" بقع الماء الأبيض على الخشب باستخدام مجفف الشعر وفي النهاية قومي بمسح السطح بالزيت لترطيبه.

- غسل مصفاة الشاي ، وانقعهم في الماء بحمض الستريك لمدة ساعة.

- لكي تتمكن من منع البقع الداكنة على أطراف فرشاة الأسنان ، اسكب القليل من بيروكسيد الهيدروجين في حامل الفرشاة.

- يمكن إخفاء ثقوب الأظافر في الجدران البيضاء باستخدام معجون الأسنان.

- تتمثل طرق تنظيف الستائر في استخدام أربطة مطاطية لف قطعة قماش مبللة حول زوج من الملقط. بالمناسبة وهي حيلة يستخدمها عمال نظافة المنزل المحترفين.

- كنس إطارات النوافذ بالمكنسة الكهربائيية ومن الطرق الرائعة لتنظيف إطار النافذة استخدام أنبوب مناديل الحمام الموجود في نهاية أنبوب الشفط بالمكنسة الكهربائية، ومصنوعة من الورق المقوى الناعم ، يمكنك تشكيلها لتناسب أي زاوية أو زاوية تقريبًا.

