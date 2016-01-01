وسط التصعيد الأخير في المواقف الإثيوبية، إثر تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قبل أيام باحتمال أن تقوم مصر بنسف سد النهضة، أحد أهم المشاريع الحيوية بالنسبة لأديس أبابا، يعقد وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعاً غداً الثلاثاء برعاية الاتحاد الإفريقي وبدعوة من جنوب إفريقيا، لبحث سبل استئناف المفاوضات حول سد النهضة.
وفي هذا السياق أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، في رسالة لوزيرة التعاون الدولي لجنوب إفريقيا الاثنين تمسك الخرطوم بالمفاوضات الثلاثية للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مشدداً على أن السودان لا يمكنه مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التي اتبعت خلال الجولات السابقة، والتي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".
إلى ذلك دعا عباس لدعم المفاوضات القادمة بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الإفريقي، مضيفاً أن السودان سيشارك في اجتماع الثلاثاء للتباحث حول ابتداع طرق ومناهج تفاوض مغايرة لتلك التي اتبعت في الجولة الماضية.
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التعليقات على أزمة سد النهضة.. السودان: لا يمكننا التفاوض بنفس الطرق
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