

مياه الشرب بأسيوط: تنفيذ بوستر مياه بكفاءة 2 ماتور لخدمة أهالي قرية العتمانية‎ مياه الشرب بأسيوط: تنفيذ بوستر مياه بكفاءة 2 ماتور لخدمة أهالي قرية العتمانية‎

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد بوستر مياه من محطة تل زايد المرشحة بالبداري والتي تبلغ طاقتها التصميمية 800 ل /ث لتغذية قرية العتمانية من المحطة المرشحة.



وأكد المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد حل مشكلة الأهالي بقرية العتمانية والتغلب على مشكلة زيادة نسبة الملوحة التى تتسم بها طبيعة التربة الجبلية للقرية.



وأضاف ان الشركة وافقت علي الاقتراح المقدم من أبناء منطقة البداري لتنفيذ بوستر مياه بكفاءة 2 ماتور بقوة 40 حصان على خط قطر 8 بوصة لشبكة العتمانية من الخط GRP قطر 500 مم من محطة تل زايد المرشحه لتغذية القرية مباشرة من المياه العذبة المرشحة وذلك بعد توفير الاعتماد المالي اللازم لإنهاء البوستر فى أسرع وقت ممكن ضمن خطة الاحلال والتجديد السنوية حيث تم تخصيص 103 مليون جنيه للاحلال والتجديد.

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وأوضح سيد نصر مدير منطقة البدارى أن الاعمال التنفيذية التى تمت تحت اشراف لجنة مشكلة من قطاع المعامل وفريق الطوارئ ومسئولى السلامة والصحة المهنية ومهندسى التنفيذ الذاتى عملت على توصيل المياه ل 25الف مواطن من أهالى قرية العتمانية وتوابعها.