لأول مرة وبشكل رسمي كشف مجلس الوزراء السوداني، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة اشترطت بالفعل خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في أغسطس الماضي، تطبيع العلاقات بين الخرطوم وإسرائيل لشطب السودان من قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب، وهو ما رفضه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وقال مجلس الوزراء في بيان "قدم بومبيو خلال هذه الزيارة عرض الولايات المتحدة القاضي بالاعتراف والتطبيع مع إسرائيل كشرط لرفع اسم السودان من القائمة"، إلا أنه أكد أن حمدوك رفض هذا العرض، مطالباً بضرورة فصل المسارين والقضيتين عن بعضهما البعض.
اتفاق مبادئ
كما أضاف المجلس "أن الجانب الأميركي اقترح أن تتم مكالمة هاتفية رباعية، يقوم بها الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهنئة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك والإعلان عن اتفاق مبادئ بين السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات".
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التعليقات على السودان يكشف جديدا عن اتفاق إسرائيل والقائمة السوداء
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