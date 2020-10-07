

أسعار الذهب في مصر اليوم 26 أكتوبر.. وعيار 21 يسجل 832 جنيها أسعار الذهب في مصر اليوم 26 أكتوبر.. وعيار 21 يسجل 832 جنيها

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020.



وتراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الخميس والسبت، بقيمة تراوحت بين 8 جنيهات و10 جنيهات، في حين انخفض سعر الجرام لعيار 21 بقيمة بلغت 9 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأربعاء، وتراوحت قيمة الزيادة بين 8 جنيهات و12 جنيها في حين زاد سعر الجرام لعيار 21 بقيمة بلغت 10 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

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وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية:وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 832 جنيها، وعيار 18 نحو 713 جنيه، وعيار 24 نحو 951 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6656 جنيها.وارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الاثنين، بقيمة بلغت جنيهين في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.