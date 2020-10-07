استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020.
وتراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الخميس والسبت، بقيمة تراوحت بين 8 جنيهات و10 جنيهات، في حين انخفض سعر الجرام لعيار 21 بقيمة بلغت 9 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأربعاء، وتراوحت قيمة الزيادة بين 8 جنيهات و12 جنيها في حين زاد سعر الجرام لعيار 21 بقيمة بلغت 10 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
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التعليقات على أسعار الذهب في مصر اليوم 26 أكتوبر.. وعيار 21 يسجل 832 جنيها
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