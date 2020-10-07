

البنك التجاري الدولي يتيح قروض شخصية حتى 2 مليون جنيه وسداد لمدة 96 شهر البنك التجاري الدولي يتيح قروض شخصية حتى 2 مليون جنيه وسداد لمدة 96 شهر

يتيح البنك التجاري الدولي CIB برامج القروض الشخصية قرضك الشخصي بدون أي ضمانات، حتى 2 مليون جنيه بتسهيلات في السداد تصل إلى 96 شهر.



وتبدأ قيمة القرض الشخصي من 5الأف جنيه ويصل الحد الأقصى إلي 2 مليون جنيه بسعرعائد يتراوح بين 14% حتى 23.5%.



ويتيح المنتج تأمين على الحياة حتى إنتهاء مدة القرض ومرونة فى فترة السداد تبدأ من 12 شهراَ إلى 96 شهراَ.

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ويتيح إمكانية الاقتراض بضمان الودائع​ و الشهادات وسهولة سداد القرض من خلال أكثر من 198فرع و أكثر من 440 ماكينة إيداع نقدي​.وتتمثل المستندات المطلوبة فى صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية) وإيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز ( بحد اقصى 3 شهور).وتتمثل المستندات المطلوبة فى حالة تحويل الراتب لا يوجد مستندات إضافية ، فى حالة عدم تحويل الراتب وخطاب من جهة العمل بمفردات المرتب او 3 اشعارات لمفردات المرتب او كشف حساب بنكي عن اخر 6 شهور.وفى حالة أصحاب الأعمال و المهن الحرة كشف حساب بنكي شخصي أو بأسم الشركة عن أخر 6 أشهر، وصورة من سجل تجاري ساريا و ما يعادله.