كامار القابضة ترفع حصتها إلى 3.76% في رأسمال الشمس للإسكان

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كامار القابضة ترفع حصتها إلى 3.76% في رأسمال الشمس للإسكان

قالت شركة بلوم مصر لتدوال الأرواق المالية، إن شركة كامار القابضة للاستثمارات المالية، رفعت حصتها في رأسمال شركة الشمس للإسكان والتعمير، من 3.67% إلى 3.76%، من خلال شراء 175 ألف سهم في رأسمال الشمس بقيمة 768.96 ألف جنيه، بمتوسط سعر شراء 4.39 جنيه.

وأوضحت الشركة، أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة: 1.24 بالمائة بيت الخبرة للتأجير التمويلي (تكنوليس).

وحققت الشمس للإسكان والتعمير خلال النصف الأول من 2020، أرباحاً بلغت 73.6 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 73.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.


وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 147.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 108.6 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

المصدر: اموال الغد

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