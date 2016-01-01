

مشاهدة سيارة بوقاتي الجديدة قبل الكشف الرسمي عنها! مشاهدة سيارة بوقاتي الجديدة قبل الكشف الرسمي عنها!

لم تفلح بوقاتي بالحفاظ على سيارتها الجديدة بعيدةً عن الأضواء.



يكشف هذا الفيديو عن أحدث سيارات بوقاتي وأكثرها غرابة، تحمل السيارة واجهة منخفضة للغاية وجناح خلفي رياضي مع مدخل هواء علوي فوق مقصورة السائق، وتتميز المقصورة بزجاج مستدير. وبكل تلك المميزات نستطيع أن نقول أن هذه قد تكون سيارات سباقات جديدة من بوقاتي مخصصة لسباقات التحمل وتحطيم الأرقام القياسية.



بعد مشاهدة هذه السيارة نستطيع أن نفكر برقم 0.67 الذي أعلنته الشركة كتشويقة للسيارة كنسبة الوزن إلى القوة. كما نستطيع توقع أكثر من 1,500 حصان الخاصة بمحرك W16 الحالي من بوقاتي.