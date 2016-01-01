

شاهد: جنرال موتورز تكشف عن شاحنة هامر الكهربائية بقوة 1000 حصان شاهد: جنرال موتورز تكشف عن شاحنة هامر الكهربائية بقوة 1000 حصان

شهدت الأيام القليلة الماضية كشف شركة جنرال موتورز الأمريكية عن النسخة النهائية من سيارتها هامر الكهربائية، والتي ستقدمها في أمريكا كموديل لعام 2022.



وتم تصميم هذه السيارة كشاحنة من فئة بيك-أب، والتي تم تزويدها بثلاثة محركات كهربائية بقوة إجمالية 1000 حصان وعزم خارق يبلغ 15 ألف و592 نيوتن متر، لذلك تتمتع هذه الشاحنة بعزم غير مسبوق على الإطلاق في أي سيارة أو شاحنة كهربائية يتم انتاجها بشكل موسع في الوقت الحالي.



وتتصل هذه المحركات بمجموعة من البطاريات تستطيع مدها بالطاقة لقطع مسافة أقصاها 563 كيلومتر تقريبا، كما تبلغ قدرة هذه البطاريات 350 كيلو وات، وبذلك يمكن شحنها باستخدام أجهزة الشحن السريعة في وقت قصير جدا، وذكرت الشركة أنه يمكن شحنها بطاقة كافية لقطع 160 كيلومتر تقريبا في خلال 10 دقائق فقط.

وفي البداية سيتم إطلاق هذه السيارة في أمريكا بسعر 112 ألف و595 دولار، وسيتبعها بعد فترة خلال أشهر فصل خريف 2022 إطلاق نسخة X3 الأقل قوة بسعر 99 ألف و995 دولار، وستطلق الشركة في 2023 نسخة أخرى X2 أقل قوة بسعر 89 ألف و995 دولار، أما الفئة الأولى من هذه الشاحنة فسيتم إطلاقها في 2024 بسعر 79 ألف و995 دولار.



