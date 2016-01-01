عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا بعنوان جماعة الإخوان الإرهابية حاولت اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
ووفقًا للتقرير مر 62 عاما على محاولة الجماعة الإرهابية لاغتيال الزعيم جمال عبد الناصر، حيث أنه قبل حادث المنشية بساعات دخلت مجموعة من شباب الإخوان فيلا في منطقة بروكلي بالإسكندرية، وكان في استقبالهم مرشد الإخوان حسن الهضيبي، الذى بارك العملية وشدد على أهميتها لنصرة الإسلام.
وخرج شباب الإخوان بعد أن غسل المرشد عقولهم بكلماته وهم مصرون على تنفيذ العملية، وفى ال 26 من أكتوبر عام 1954 وأثناء إلقاء عبد الناصر خطابه في ميدان المنشية، انطلقت 8 رصاصات في اتجاه المنصة المرتفعة حيث الرئيس ومعاونيه.
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التعليقات على شاهد| اعتراف القرضاوي صوت وصورة: الإخوان حاولوا اغتيال جمال عبدالناصر
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