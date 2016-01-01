

«تسلا» تسحب 48442 سيارة من الصين لمخاطر على السلامة «تسلا» تسحب 48442 سيارة من الصين لمخاطر على السلامة

بدأت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية في سحب 48442 سيارة من الصين؛ بعد اكتشاف قطع معيبة يمكن أن تزيد من خطر وقوع حوادث.



وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق (أعلى هيئة لمراقبة الجودة) - في بيان اليوم /الأحد/ - أن عملية السحب تشمل بعض السيارات المستوردة من طرازي "S" و"X" المصنعة خلال الفترة بين عامي 2013 و 2018، مشيرة إلى أنها ستقوم باستبدال القطع المعيبة مجانا.