تمكنت علامة إم جي، أن تقتنص صدارة قائمة السيارات الصينية الأكثر استيراداً في مصر خلال أول 8 أشهر من 2020، وذلك رغم أزمة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على قطاع السيارات حول العالم.
وبلغ عدد واردات إم جي إلى مصر بلغ 6799 سيارة، بحصة سوقية من إجمالي السيارات الصينية المستوردة
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التعليقات على "إم جي" تتصدر قائمة السيارات الصينية الأكثر استيراداً في 8 أشهر
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