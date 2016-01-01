سر لن تتوقعه في عمل القرنبيط المقرمش



القرنبيط المقرمش القرنبيط المقرمش

يعد القرنبيط احدي الوجبات المفيدة المنتشرة ويمكنك ان تتعرفي علي طريقة عمل خلطة القرنبيط من الوصفات السهلة والبسيطة، ولكن كثير من السيدات لا يستطعن ضبط قوامها بشكل جيد من أجل الحصول على عجينة قرنبيط مقرمشة...





- خلطة القرنبيط المقلي:



مكونات القرنبيط

قرنبيط مقطع قطع متوسطة.

كوب من الدقيق.

2 بيضة كبيرة.

نصف كوب حليب.

2 فص ثوم مهروس.

1 جزر مبشورة.

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل حار بودرة (حسب الرغبة).

ملح وفلفل أسود.

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طريقة تحضير القرنبيط المقلي :- على نار متوسطة، ضعي كمية من الماء تتناسب مع كمية القرنبيط، ثم ضعي الملح والفلفل الأسود ونصف كمية الكمون، واتركيه حتى يغلي.- ضعي القرنبيط واتركيه لمدة 5 دقائق، ثم ارفعيه من الماء وضعيه في مصفاة لتتخلصي من الماء الزائد.- ثم ضعي الدقيق والبيض والحليب في وعاء كبير، والثوم والجزر والكزبرة والبقدونس، والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار وباقي الكمون، ثم قلبي جيدًا حتى يمتزج الدقيق تمامًا.- ثم سخني كمية كبيرة من الزيت على نار متوسطة، ثم ضعي القرنبيط في خليط الدقيق، ثم ضعيه في الزيت وقلبيه على جميع الجهات حتى يصبح لونه ذهبيا.ضعي القرنبيط في طبق التقديم وقدميه مع الخبز وسلطة الطحينة أو الزبادي.- خلطة القرنبيط المقرمشطريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش الذى يفضلة الكثير بدون بقسماط، ولا يشرب زيت، فالقرنبيط من الأكلات الشتوية التى ينتظرها العديد من الأشخاص، وخلطة القرنبيط المقلي المقرمش نقدمها لكِ في خطوات سهلة وبسيطة.مقادير القرنبيط:رأس قرنبيط متوسطة.ماء للسلق.كمون و نعناعماء للسلق.خلطة القرنبيط المقلى2 كوب حليب.3 بيض.نعناع جاف.6 ملعقة كبيرة من دقيق.3 ملعقة كبيرة دقيق ذرة ( للحصول على القرمشة)ملح.ثوم.كمون.شطة أو فلفل حار( حسب الرغبة)بيكنج باودر.كزبرة خضراء مفرومة ناعم.طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش- نغلي كمية كبيرة من الماء، ونفرك النعناع الجاف والكمون بها.- تقطع القرنبيط قطع متوسطة متساوية، ونسلقها بالماء المغلي حوالي 4 دقائق.- للتأكد من تسوية القرنبيط يمكنك وضع شوكة، إذا اصبحت ناعمة ارفعيها على الفور- تخلط كل المكونات بالخلاط ما عدا الكزبرة حتى يكون خليط قوامه شبه الكيك لكن أخف قليلًا، يمكنك زيادة الدقيق أو السوائل لضبط القوام.- نضع المزيج بطبق عميق، ونضيف الكزبرة المفرومة ونقلب جيدًا.- نسخن الزيت الغزير ونضع القرنبيط المسلوق بالعجين حتى ينغمز تماما، ونرفعها ونقليها بالزيت الساخن من كل الجهات.