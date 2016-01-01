أعلن دانييل شيبلييف، أخصائي أمراض الحساسية والأورام ، في مقابلة مع Ura.ru أنه يمكن أن تضر الأدوية المضادة للفيروسات بشدة بجهاز المناعة. لذلك، لا يجب الاعتماد على العلاج الذاتي.
وقال: "هناك دائما خطر. تؤثر جميع هذه الأدوية تقريبا على جهاز المناعة. من يمكنه معرفة كيفية عمل جهاز المناعة لديه؟".
وأضاف الطبيب إذا كنت تتناول الأدوية المضادة للفيروسات دون حسيب ولا رقيب، فسيؤدي ذلك إلى خلل في الجسم. نتيجة لذلك، يمكن تعطيل الجهاز المناعي بأكمله.
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التعليقات على العواقب الخطيرة للعلاج الذاتي لفيروس كورونا
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