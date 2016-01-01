

الكشف عن الشاحن اللاسلكي المتصل مغناطيسيًا لهاتف آيفون 12 الكشف عن الشاحن اللاسلكي المتصل مغناطيسيًا لهاتف آيفون 12

تم الكشف عن منتج جديد لموقع Macotakara من قبل الشركة اليابانية المصنعة للملحقات «MPOW»، والجهاز عبارة عن شاحن لاسلكي متصل مغناطيسيًا ومصمم لهاتف آيفون «iPhone الجديد».



الشاحن اللاسلكي المتصل مغناطيسيًا لهاتف آيفون12

ويأتي الإعلان عن المنتج قبل ساعات من مؤتمر أبل اليوم 13 أكتوبر والذي من المتوقع أن يكشف النقاب عن آيفون 12 «iPhone 12».



وتناولت أحد التسريبات الأخيرة بحسب موقع «macrumors» أن أبل ستحيي العلامة التجارية MagSafe (وهي عبارة عن سلسلة من موصلات الطاقة المرتبطة مغناطيسيًا، وقد قدمتها شركة أبل في الأصل في 10 يناير 2006، بالاقتران مع MacBook Pro في معرض MacWorld Expo في سان فرانسيسكو كاليفورنيا).

الشاحن اللاسلكي المتصل مغناطيسيًا لهاتف آيفون12وتطبقها أبل هذه المرة على جهازي شحن مغناطيسي جديدين مصممين لهاتف آيفون 12. وقد أطلق عليها اسم «MagSafe Charger» و«MagSafe Duo Charger».وأظهرت بعض التسريبات الأخرى الحلقات المغناطيسية التي تم عرضها في مخططات ومن ثم دمجها.



