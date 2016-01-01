تعد التجاعيد وترهلات الجلد بالوجه والرقبة من أكثر المشاكل التى تزعج النساء من بعد سن الأربعين وتجعلهن يبحثن عن اي طريقة لعلاج هذه المشكلة التي تفسد إطلالتهن وجمالهن.
ووفقا لما أورده موقع "برايت سايد" فإن ان قدرة الجلد على انتاج المواد الطبيعية الموجودة فيه مثل الكولاجين الذي يعزز متانة البشرة والإيلاستين الذي يوفر المرونة بنسبة 1٪ أقل كل عام من بعد سن الـ 20 .
و يبدأ الجلد بعد ذلك في النحافة والترهل ببطء في مناطق معينة مثل الوجه والرقبة والصدر، لذلك من المهم الاعتناء بهذه المناطق بشكل متكرر أكثر من أجزاء الجسم الأخرى باستخدام الأقنعة العادية.
ومن بين الاقنعة الطبيعية المفيدة لهذا الجزء في الجسم هو عصير الخيار حيث يفعل المعجزات عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة.
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التعليقات على طريقة مذهلة لمنع التجاعيد علامات الشيخوخة
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