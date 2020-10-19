

«الصحة» توجه 15 نصيحة لتجنب البرد والإنفلونزا «الصحة» توجه 15 نصيحة لتجنب البرد والإنفلونزا

قدمت وزارة الصحة والسكان، معلومات تثقيفية وتوعوية حول أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، وطرق انتقالها، وكذاك طرق الوقاية من الأمراض الصدرية.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في أحد منشوراتها، أن عدوى نزلات البرد والإنفلونزا، تنتقل من شخص لآخر عن طريق الرذاذ أو بالتعامل المباشر مع الشخص المريض.



وأشارت الوزارة، إلى أن أعراض نزلات البرد والزكام تتضمن احتقان الأنف والتهاب الحلق، والعطس المتكرر، وارتفاع درجة الحرارة.

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ووجهت وزارة الصحة، عدة نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بعدوى نزلات البرد والزكام، وطرق الوقاية من الأمراض الصدرية، وفي مقدمتها الابتعاد عن مصادر العدوى، واستخدام الكمامات الطبيةوالتباعد الاجتماعي، وعدم العطس في وجه الآخرين، واستخدام المناديل والتخلص الأمن منها أو العطس في ثنايا الكم، وأخذ التطعيمات الموسمية في موعدها والتي توصي بها منظمة الصحة العالمية.ونصحت الوزارة باستشارة الطبيب فور الإصابة بالمزيد من الآلام في الصدر، وأخذ قسط من الراحة النفسية والجسدية على حد سواء، وتجنب تناول الأطعمة الدسمة، واستبدالها بالوجبات الصحيةالتطهير المستمر للأسطح بالكلور المخفف، وممارسة التمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين، وعدم البصق على الأرض.