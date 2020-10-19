

3 نباتات تنهي آلام الفقرات العنقية والعمود الفقري 3 نباتات تنهي آلام الفقرات العنقية والعمود الفقري

شهدت الآونة الأخيرة توسع عيادات كثيرة حول العالم فيما يعرف بـ"الطب البديل"، والذي كانت لقارة آسيا، وتحديدًا الصين والهند، ضربة البداية فيه.



وأثبتت كثير من الدراسات الحديثة أن الطب البديل أو الطب التقليدي أصبح له أهمية كبيرة، وساعد على علاج العديد من الأمراض، فالتجارب أثبتت شفاء ٣٠٪ من الأشخاص الذين لجأوا للعلاج بالطب البديل، لأنه يعتمد على العلاج من الناحية النفسية والجسدية معا.





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وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصينية عن ليلة شيان مي، وهي فتاة صينية من مدينة شينخوا فإنها تعالج هي وأسرتها ألم الفقرات العنقية والعمود الفقري القطني، وذلك بواسطة نباتات طبيعية كمحاولة منهم لاستخدام الطب الصيني التقليدي، لكن الحصول على هذه النباتات يكون أمرا شاقا للغاية.هوو مارنبذور حلوة الطعم، وتستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم وكملين طبيعي في حالات الإمساك.تشن بيعبارة عن قشور برتقالية تستخدم في علاج نزلات البرد والربو وطرد الغازات.تشي شاوذو مزاج مر، وتستخدم في علاج تجلط الدم وتعزيز المناعة وتنشيط الدورة الدموية وتوسيع الشرايين، وضبط مستوى السكر في الدم والحفاظ على مستوى آمن للكوليسترول في الدم، كما تعمل كمضاد للبكتيريا وعلاج الالتهابات.