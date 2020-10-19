لحماية طفلك من الأنيميا .. 6 أطعمة تحتوي على الحديد
الحديد من الفيتامينات اللازمة التي يحتاجها الجسم باستمرار بكميات محددة؛ لتجنب الإصابة بالأنيميا وتحسين معدلات الهيموجلوبين في الدم، وهناك بعض الأكلات التي تحتوي على الكميات المطلوبة من الحديد على رأسها الكبدة والعدس وصفار البيض.
وفي السطور التالية تستعرض «بوابة أخبار اليوم» قائمة بأبرز تلك الوجبات .. تعرف عليها
اللحوم الحمراء
تحتوي اللحوم الحمراء على كميات وافرة من الحديد، ك بالبروتينات كما أنها تمدك بالبروتينات اللازمة التي يحتاجها الجسم.
صفار البيض
من أهم المصادر الحيوانية التي تشتهر بوجود كميات كبيرة من الحديد، وكل نصف كوب من صفار البيض على 3 ملي جرام من الحديد العالي، لذلك فهو اختيار مناسب للأشخاص النباتيون.
الحبوب الكاملة
احرص على تناول الحبوب الكاملة بصورة يومية لأنها تساعدك على حمايتك من فقر الدم، بالاضافة لدورها في إمداد جسمك بالالياف ومعادن أخرى مهمة، مثل الزنك والكالسيوم وفيتامينات مهمة مثل فيتامين.B
الكبدة
تحتوي الكبدة على مصادر عالية من الحديد بالإضافة إلى أنها بالاضافة الى كونها مصدر غنيًا للعديد من المعادن والفيتامينات والاحماض الامينية.
اذ يحتوي الكبد البقري على ما يقارب 5 جرام من الحديد لكل شريحة، كما أنها تحتوي على مصدر عالي لفيتامين A،وينصح الحوامل بتناولها باستمرار للحفاظ على صحة الجنين.
العدس
العدس هو أحد البقوليات، ويعتبر البديل المثالي عن اللحوم بكونه مصدر عالي للحديد، كما أنه من البقوليات المفيدة للجسم.
السبانخ المطبوخة
تحتوي أوراق السبانخ على مصادر عالية من الحديد. كوب من السبانخ المطبوخة يمدك بما يقارب 6 جرام من الحديد، بالإضافة الى البروتين والألياف والكالسيوم، وكل من فيتامينات A، وفيتامين eوعادة ما ينصح بإضافة مصادر فيتامين C عند تناول الخضار الورقية لزيادة نسبة الامتصاص للحديد في الجسم.
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