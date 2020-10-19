

5 فوائد لوضع الخل في الغسالة 5 فوائد لوضع الخل في الغسالة

أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن إضافة الخل إلى الغسالة يمكن أن يجعل الغسيل أكثر نظافة ونعومة، وحماية مكونات الغسالة.



حيل بسيطة للحفاظ على المكياج تحت الكمامة

حماية الغسالة من الترسبات

عند إضافة كوب صغير من الخل أثناء دورة الغسيل، فإنه سيكون من الصعب تكون الترسبات الكلسية في الغسالة الأوتوماتيكية.



أكثر نعومة ونظافة

يساعد الخل على جعل الغسيل أكثر نعومة ونظافة.

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مقاومة الشحنات الكهروستاتيكيةتظهر الشحنات الكهروستاتيكية في الكثير من قطع الملابس وخاصة أثناء الشتاء، ولذلك فإنه من المفيد هنا إضافة بعض الخل إلى دورة الغسل للتخلص من هذه الشحنات.إزالة البقعيساعد كوب صغير من الخل على إخفاء بعض البقع من الملابس.تحييد الروائحمن خلال إضافة القليل من الخل إلى الغسالة الأوتوماتيكية يمكن التخلص من بعض الروائح كالدخان وما شابه، ولكن لا يجب إضافة الكثير من الخل حتى لا يتم استبدال رائحة الدخان بالخل.