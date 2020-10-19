5 فوائد لوضع الخل في الغسالة

آخر الأخباراخبار منوعة › 5 فوائد لوضع الخل في الغسالة

صورة الخبر: 5 فوائد لوضع الخل في الغسالة
5 فوائد لوضع الخل في الغسالة

أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن إضافة الخل إلى الغسالة يمكن أن يجعل الغسيل أكثر نظافة ونعومة، وحماية مكونات الغسالة.

حيل بسيطة للحفاظ على المكياج تحت الكمامة
حماية الغسالة من الترسبات
عند إضافة كوب صغير من الخل أثناء دورة الغسيل، فإنه سيكون من الصعب تكون الترسبات الكلسية في الغسالة الأوتوماتيكية.

أكثر نعومة ونظافة
يساعد الخل على جعل الغسيل أكثر نعومة ونظافة.

مقاومة الشحنات الكهروستاتيكية
تظهر الشحنات الكهروستاتيكية في الكثير من قطع الملابس وخاصة أثناء الشتاء، ولذلك فإنه من المفيد هنا إضافة بعض الخل إلى دورة الغسل للتخلص من هذه الشحنات.

إزالة البقع
يساعد كوب صغير من الخل على إخفاء بعض البقع من الملابس.

تحييد الروائح
من خلال إضافة القليل من الخل إلى الغسالة الأوتوماتيكية يمكن التخلص من بعض الروائح كالدخان وما شابه، ولكن لا يجب إضافة الكثير من الخل حتى لا يتم استبدال رائحة الدخان بالخل.

المصدر: العين

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 5 فوائد لوضع الخل في الغسالة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
20239

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager