5 فوائد لوضع الخل في الغسالة

أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن إضافة الخل إلى الغسالة يمكن أن يجعل الغسيل أكثر نظافة ونعومة، وحماية مكونات الغسالة.
حيل بسيطة للحفاظ على المكياج تحت الكمامة
حماية الغسالة من الترسبات
عند إضافة كوب صغير من الخل أثناء دورة الغسيل، فإنه سيكون من الصعب تكون الترسبات الكلسية في الغسالة الأوتوماتيكية.
أكثر نعومة ونظافة
يساعد الخل على جعل الغسيل أكثر نعومة ونظافة.
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