يحول جسمك لمكينة حرق.. أسرع رجيم لنسف الدهون العنيدة



أسرع رجيم لنسف الدهون العنيدة أسرع رجيم لنسف الدهون العنيدة

جربت الكثير من الرجيمات دون جدوى إذا كنت ممن يعانون من السمنة المفرطة وتبحثين عن رجيم سريع لإنقاص الوزن ونسف الكرش يمكنك الاعتماد على الرجيم الغذائى التالى لـ حرق الدهون لإنقاص الوزن فى14 يوم إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..



طبق شوفان بالعسل

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أوبيضة مسلوقة +1 توست سنسناك بعد الفطار ب3 ساعات..كوب من مغلى بذر الكتانالغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا2 قطعة من فيليه سمك مشويأو 2 شريحة لحم مشوى أو دفيليه مشوى+ 3 ملاعق أرز + سلطةسناك بعد الغذاء ساعتينثمرة فاكهة + كوب من القرفة المغليهالعشاء .. قبل النوم بساعتينكوب زبادى خالى الدسم +ثمرة فاكهةيمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالى لتسريع حرق الدهون ونسف الدهونماذا تحتاجين:1 كوب ماء جوز الهندملعقة مريمارية½ ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونةرشة ملح أسودكيف تطبقين المشروب:فى وعاء على النار قومى بغلى المكونات وتصفيتها وتناول كوب إلى كوبين على مدار اليوم.يساعد ماء جوز الهند في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وزيادة الشبع كما أنه مفيد للبشرة ووظائف الكلى المناسبة .تعمل بذورالكتان على تنشيط عملية الهضم وبالتى تخلص الجسم من السموم وفقدان الوزن