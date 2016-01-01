بدون أدوية.. 8 حيل سريعة تخلصك من حرقة المعدة والحموضة



حرقة المعدة والحموضة حرقة المعدة والحموضة

تعد حرقة المعدة مشكلة شائعة يصعب التعامل معها. يمكن أن يكون الإحساس بالحرقان مزعجًا ويسبب اضطرابًا في المعدة والتهابًا وتهيجًا. إليك علاجات سريعه لعلاج حرق المعدة يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.



-الموز : تناول الموز سيساعد في التخلص من حرقة المعدة. يحيد الأحماض في المعدة ويوفر تأثيرًا مهدئًا. يمكنك تناوله نيئًا أو هرسه مع الحليب



-اللوز : أحد أفضل العلاجات المنزلية التقليدية لحرارة المعدة ، يمكن أن يساعد اللوز على تهدئة معدتك . نقع اللوز طوال الليل وتناوله مع الحليب الخام على الإفطار.

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- الأرز المسلوق : يمكن أن يساعد تناول الأرز المسلوق في تبريد المعدة وزيادة محتوى الماء. إذا تم تناول الأرز بدون إضافة توابل ، يمكن أن يهدئ حرارة المعدة. يمكنك حتى تناول الأرز مع اللبن الرائب للحصول على أفضل النتائج.-الخيار : يمكن أن يساعد تناول الخيار على تغذية بطانة المعدة ويجعلك تشعر بتحسن ، لأن هذه الخضار المائية (95٪) يمكن أن تساعد في تهدئة معدتك.-الأفوكادو : يعتبر الأفوكادو من الفاكهة سهلة الهضم التي تستخدم أيضًا لتهدئة حرقة المعدة بشكل طبيعي. تناول نصف حبة أفوكادو أو اجعلها عصيرًا لعلاج حرقة المعدة. ...-بذور الشمر : يساعد مضغ البذور أو صنع الشاي معها على تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة التي تساعد على تهدئة الإحساس بالحرقان في معدتك. تناول ملعقة من بذور الشمر بعد كل وجبة.- الزبادي ..من أفضل العلاجات المنزلية لعلاج حرارة المعدة وتقليل الإحساس بالحرقان. يمكنك تناول الزبادي نيئًا أو خفقه بالماء والسكر.-عصير الملفوف : يعتبر مفيدًا بشكل استثنائي لعلاج حروق المعدة. تناول عصير الملفوف ليس فقط لفائدته في إنقاص الوزن ، ولكن أيضًا لعلاج حرقة المعدة.