طريقة عمل طاجن اللحمة المحمرة بالبصل

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طاجن اللحمة المحمرة

تحتاج الكثير من ربات المنزل الي تقديم اكلات مختلفة، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل طاجن اللحمة المحمرة بالبصل
مقادير اللحمة بالبصل
كيلو لحمة
بصل مبشور
توابل
ملح وفلفل أسود
قرفة
فلفل حامى
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل

1-نضع الطاجن أعلى البوتاجاز ونضع ملعقة سمن أو زبد مع قليل من السكر، حتى يضفى مذاقا مسكرا ولونا للبصل، وهذه سر من أسرار جدتى لمذاق شهى لطاجن اللحمة بالبصل.
2-الآن يمكنكِ إضافة البصل المبشور أو المقطع لقطع صغيرة إلى السمن وتحميره ونقلبه حتى يصبح لونه أحمر.
3-نضيف اللحمة ونقلبها مع البصل إلى أن يحمر لون اللحمة.

4- قومى بإضافة التوابل والفلفل الأسود والقرفة والفلفل الحامى إلى البصل بعد تحميره ونقلبهم جيدًا.
5- نضع المياه إلى الإناء ونتركها حتى تقترب من النضج ثم نضيف الملح.
6- يمكنكِ إدخال طاجن اللحمة بالبصل إلى الفرن مع إضافة ملعقتين من صلصة الطماطم وملعقة سمنة، لعمل وجه لذيذ للطاجن ونترك الطاجن فى الفرن على الشواية لمدة 10 دقائق

المصدر: elbalad

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