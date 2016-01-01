قرر اللاعب الدولي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا اعتزال اللعب الدولي.
وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إن قرار اللاعب جاء بعد موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الإسلام وزعمه أن الإسلام هو مصدر الإرهاب.
وركزت الصحيفة على أن النجم الفرنسي غضب كثيرا من قرار فرنسا بتكريم المعلم الذي نشر صورًا مسيئة للنبي.
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التعليقات على بعد تصريحات ماكرون المسيئة للإسلام.. بوجبا يعتزل اللعب مع منتخب فرنسا
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