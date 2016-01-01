بعد تصريحات ماكرون المسيئة للإسلام.. بوجبا يعتزل اللعب مع منتخب فرنسا

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بوجبا

قرر اللاعب الدولي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا اعتزال اللعب الدولي.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إن قرار اللاعب جاء بعد موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الإسلام وزعمه أن الإسلام هو مصدر الإرهاب.

وركزت الصحيفة على أن النجم الفرنسي غضب كثيرا من قرار فرنسا بتكريم المعلم الذي نشر صورًا مسيئة للنبي.

وأكدت الصحيفة أن بول بوجبا، نجم منتخب فرنسا مسلم الديانة وأقدم على هذا القرار عقب تصريحات ماكرون المسيئة عن الإسلام.

يذكر أن بول بوجبا، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، ما زال يحلم بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وبوجبا مُرتبط بإمكانية الانتقال للملكي مُنذ عامين، ولكن الأمر لم يتم العام الماضي بسبب المغالاة المادية من جانب مانشستر يونايتد، وهذا الصيف بسبب الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها النادي جراء جائحة كورونا "كوفيد - 19".

المصدر: صحيفة "ذا صن" الإنجليزية

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