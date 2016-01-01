نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين ، قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 .
ونص القرار على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من الواحدة صباح الاثنين 26 أكتوبر 2020.
وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
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التعليقات على الرئيس يقرر إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر
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