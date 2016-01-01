وزير التعليم يوضح حقيقة وجود خطأ فادح في كتاب دين 5 ابتدائي



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

شهدت مواقع التراصل الاجتماعي خلال الساعات الاخسرك ، تداولا لخبر يزعم وجود خطأ فادح في في كتاب التربية الدينية الاسلامية المقرر على الصف الخامس الإبتدائي







واشار الخبر إلى ان هذا الخطأ موجود في صفحة 67 في سورة التكوير ، حيث تم كتابة الآية رقم 24 ناقصة ، فمكتوب في الكتاب : { و ما هو بضنين } رغم ان الاية من المفترض ان تكتب كما يلي { و ما هو على الغيب بضنين }

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ومن جانبه حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الرد على هذا الخبر المتداول لوقف الحدل المثارحيث قال وزير التربية والتعليم عبر احد جروبات المعلمين على تطبيق واتس اب : أود أن أحيط الجميع علما بأن الصورة المتداولة هي صورة من النسخة التجريبية لكتاب التربية الدينية المطور الخاص بدولة الإمارات الشقيقة عام ٢٠١٦م وتم تدارك الأمر عندهم بعد ذلكوأضاف وزير التربية والتعليم : مؤخرا قامت الأطراف المتنازعة في اليمن بإستغلال الصورة القديمة لاتهام الطرف الآخر بالتسبب فى هذا الخطأ.واستكمل وزير التربية والتعليم : بناءا على ما سبق توضيحه ، فلا شأن للمناهج المصرية بالخبر المتداولواختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : ارجو عدم تداول أي خبر عن المناهج إلا بعد العودة لديوان وزارة التربية والتعليم المصرية ، أو التأكد من الكتب المقررة في المدارس المصرية هذا العاموعلى جانب آخر .. كانت قد تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن غلق مدرسة مصر الدولية بالجيزة بسبب وجود إصابات كورونا.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن هذا الكلام غير صحيح تمامًا، ولا صحة لوجود إصابات بالمدارس المصرية الحكومية الدولية (إدارة الشيخ زايد- إدارة الهرم – إدارة أكتوبر) وأن الدراسة منتظمة منذ 20 سبتمبر 2020 وحتى تاريخه.وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر بخصوص وجود حالات اشتباه بفيروس كورونا داخل المدارس، منعًا لإثارة الرأي العام والبلبلة لدى أولياء الأمور مما يؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية.