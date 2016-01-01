منذ قديم الأزل والحماوات داخل الصورة النمطية للشخصية المتسلطة صعبة المراس، حتى وان كانت طيبة أو سيدة مسالمة بطبيعة الحال وبالتالى تتخذ زوجة الأبن درجة كبيرة من الحرص في التعامل مع أم زوجها، وان كانت شخصية حماتها صعبة ومسيطرة فقد تلجأ زوجة ابنها لاتباع نظرية "من أجل عين تكرم ألف عين" تقربا منه وحب ما يحبه.
وفى 25 أكتوبر من كل عام يتم الاحتفال بيوم الحماة الدولى، وهو يوم مخصص للاحتفاء بالحماة ودورها فى حياة الأسرة. لذا نطرح فى هذا اليوم تساؤلا يشغل الكثير من الفتيات فى بداية الزواج وأحيانًا ما يسبب مشكلات وحساسية في العلاقة، وهو هل تنادى الحماه بـ"ماما" باعتبارها أم ثانية لها، أم "طنط" باعتبارها مثل الخالات والعمات.
خبيرة الإتيكيت شاهندا شاور تقول لـ"اليوم السابع" إن الإتيكيت فى النهاية منبعه الأصول لكن فى بعض الأحيان نسقط الإتيكيت حينما نكون في مجتمع ويتطلب الإتيكيت أن نفعل عكس عاداته وتقاليده أو نختلف عن الدين. وبالتالي كل مجتمع يختلف عن الآخر، وتابعت: حين أدخل في عائلة واكون جزء منهم وفرد من تلك العائلة لابد أن أري مقدما ماهي عاداتهم وتقاليدهم التي يسيرون عليها فلابد من احترام أم زوجي وارضاؤها لأن رضاها واحترامها أصول واتيكيت يعكس تربية زوجة الأبن واخلاقها.
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التعليقات على يوم الحماوات.. تقولى لحماتك ماما ولا طنط؟ خبيرة إتيكيت تجيب
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