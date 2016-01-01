بحشوات مختلفة.. تعرفى على طريقة عمل الكوردن بلو



طريقة عمل الكوردن بلو طريقة عمل الكوردن بلو

الكوردن بلو من الأطباق السهلة والسريعة ويمكن تحضيره بسهولة وبطعم ومذاق مميز أحلى من المحلات ونقدم إليك طريقة عمل الكوردن بلو على طريقة أمهر الشيفات.



الكوردن بلو المقلى بالجبن الشيدر

ملعقة صغيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة عسل

2 شرائح لحم مدخن

2 صدر دجاج مخلي

2 شريحة جبن شيدر

2 ملعقة كبيرة مستردة

1 ملعقة صويا صوص



طريقة التحضير كوردون بلو المقلى

فى وعاء يتبل الدجاج ويوضع في الثلاجة حتى تتداخل مكونات التتبيله وتفرد صدور الدجاج ويتم حشوها بالجبن الشيدر سخني الشواية وضعيه حتى يحمر الوجه

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- الكوردن بلو بحشوة اللحم- كوب دقيق.- 2 كوب بقسماط خشن.- ملعقة صغيرة بابريكا.- ¾ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.- ½ ملعقة صغيرة فلفل حار بودرة.- ملح وفلفل أسود.- 12 شريحة من صدور الدجاج- 12 شريحة لانشون لحم.- 12 شريحة جبنة جودة.- 4 بيضات.طريقة عمل الكوردن بلو فاطمة أبو حاتى بالخطوات- تبلي الدجاج و افردي شريحة الدجاج، ثم افردي فوقها اللانشون والجبن، ولفيها كالرول.- بخلة أسنان ثبتي طرفي الرول في صينية مدهونة بالزيت رصي رولات الدجاج و ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة.