بحشوات مختلفة.. تعرفى على طريقة عمل الكوردن بلو

الكوردن بلو من الأطباق السهلة والسريعة ويمكن تحضيره بسهولة وبطعم ومذاق مميز أحلى من المحلات ونقدم إليك طريقة عمل الكوردن بلو على طريقة أمهر الشيفات.
الكوردن بلو المقلى بالجبن الشيدر
ملعقة صغيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة عسل
2 شرائح لحم مدخن
2 صدر دجاج مخلي
2 شريحة جبن شيدر
2 ملعقة كبيرة مستردة
1 ملعقة صويا صوص
طريقة التحضير كوردون بلو المقلى
فى وعاء يتبل الدجاج ويوضع في الثلاجة حتى تتداخل مكونات التتبيله وتفرد صدور الدجاج ويتم حشوها بالجبن الشيدر سخني الشواية وضعيه حتى يحمر الوجه
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