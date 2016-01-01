عشبة مذهلة تخلصك من الأنيميا بسرعة غير متوقعة

عشبة مذهلة تخلصك من الأنيميا
أسباب مختلفة لفقر الدم والأنيميا ، مثل نقص الحديد و حمض الفوليك والفقدان الشديد للدم ، لذا نرصد لك في هذا التقرير أسباب وأعراض الإصابة بفقر الدم وعلاجات سريعه لفقر الدم.
ويساعد علاج الأنيميا فى علاج النقص الحاد في الحديد ، وبالتالي الهيموجلوبين في جسمك وحمايتك من الشعور بالإرهاق طوال اليوم والإصابة بالدوار، وأحيانًا الإغماء وتحتاج النساء إلى علاج الأنيميا بنسب أكبر
3 أسباب لفقر الدم
وأسباب فقر الدم كثيرة، أبرزها فقدان الدم بشكل غزير كما في الحيض و نقص الحديد في نظامك الغذائي و عدم القدرة على امتصاص الحديد والحَمل و مشاكل الغدة الدرقية.
أعراض أكثر شيوعا
تعد الأعراض الأكثر شيوعًا لفقر الدم هي ضيق التنفس، والخمول، والإرهاق، والخفقان، والتعرق المفرط، والحساسية للبرد.
وهناك أعراض تحذيرية غير معتادة مؤشر للإصابة بفقر الدم التي يجب ألا تتجاهلها
1. جلد شاحب ..
2. آلام في الصدر
3. البواسير
5. معدل ضربات القلب السريع
علاجات سريعة لفقر الدم
على الجانب الآخر، هناك العديد من الأعشاب التى تساعد على علاج الأنيميا أبرزها نبات القراص .. فهو غنى بوجود فيتامينات أ (الريتينول)، ومجموعة ب والأفوكادو فهو يحتوى على كميات كبيرة من الحديد، مما يجعلها إضافة غذائية مثالية بعد العمليات الجراحية الكبرى وعلاج الأنيميا الحادة.
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