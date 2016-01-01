أشهرها الجنزبيل.. علاجات طبيعية لالتهاب المفاصل

يسبب التهابات المفاصل الآلام للذين يتعرضون لها مما ينتج عنها عدم القدرة على التحرك بشكل كبير، والشعور بالإرهاق بشكل مستمر
تعد أبرز أعراض التهاب المفاصل تورم المفاصل وإرتفاع درجة الحرارة و الشعور بالتعب مع احمرار الجلد مكان الإصابة و تشوه المفصل المصاب قد تستمر لدى بعض المصابين الأعراض لمدة أشهر ومن ثم تزول، غير أنه قد يستمر لدى آخرين طوال حياتهم
وفي حالة إصابة أحد الأطفال بـ التهاب المفاصل الروماتيزمي، يلاحظ عليه أنه يترنح فى مشيته أو يعرج، و ظهور انتفاخ وخصوصا فى الصباح بالساق وغالبًا ما يلاحظ هذا الانتفاخ بداية فى المفاصل الكبيرة، منها مفصل الركبة التيبس، وقد يلاحظ على حركات الطفل أنها غير رشيقة.
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