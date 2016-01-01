أشهرها الجنزبيل.. علاجات طبيعية لالتهاب المفاصل



التهاب المفاصل التهاب المفاصل

يسبب التهابات المفاصل الآلام للذين يتعرضون لها مما ينتج عنها عدم القدرة على التحرك بشكل كبير، والشعور بالإرهاق بشكل مستمر



تعد أبرز أعراض التهاب المفاصل تورم المفاصل وإرتفاع درجة الحرارة و الشعور بالتعب مع احمرار الجلد مكان الإصابة و تشوه المفصل المصاب قد تستمر لدى بعض المصابين الأعراض لمدة أشهر ومن ثم تزول، غير أنه قد يستمر لدى آخرين طوال حياتهم



وفي حالة إصابة أحد الأطفال بـ التهاب المفاصل الروماتيزمي، يلاحظ عليه أنه يترنح فى مشيته أو يعرج، و ظهور انتفاخ وخصوصا فى الصباح بالساق وغالبًا ما يلاحظ هذا الانتفاخ بداية فى المفاصل الكبيرة، منها مفصل الركبة التيبس، وقد يلاحظ على حركات الطفل أنها غير رشيقة.

قد يعجبك أيضا...

حيل سريعة لعلاج التهاب المفاصليمكن التخلص من التهاب المفاصل بحيل سريعه إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث- علاج المفاصل بالزنجبيليساعد الزنجبيل في الحد من آلام المفاصل بشكل كبير، كما انه يعمل كمسكن طبيعي في التخفيف عن التهاب المفاصل الناجمة عن آلام التمرينات الرياضية، وذلك عن طريق:طريقة استخدام الزنجبيل في علاج التهاب المفاصل:ضعي مكعبات الزنجبيل في الماء المغلي اتركي الزنجبيل في الماء المغلي لمدة نصف ساعة وتناولي كوب من الزنجبيل كل يوم في الصباح، فإنه يساعد في الشفاء من التهاب المفاصل.