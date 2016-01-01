احذر تجاهلها .. أعراض شائعة للإصابة بالنوبات القلبية



أعراض شائعة للإصابة بالنوبات القلبية أعراض شائعة للإصابة بالنوبات القلبية

يعد الرجال أكثر عرضة للإصابة بـ النوبة القلبية مقارنه بالنساء، حيث يرتفع خطر الإصابة بهذه الحالة عند بلوغهن 55 عامًا.



ونستعرض معك أبرز أسباب الإصابة بالنوبات القلبية وأعراض النوبات القلبية وحيل لتحمى نفسك من النوبات القلبية.



ووفقا لموقع هيلث تعد أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بـ نوبة قلبية، بغض النظر عن عمرك، هي اتباع أسلوب حياة صحي.

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وتعد أبرز أعراض النوبات القلبية هى التعب غير المعتاد وآلام البطن وضيق التنفس والدوار وتساقط الشعر الذى غالبًا ما يصيب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.عادات تدمر القلب:وفقا لموقع برايت سايد هناك العديد من العادات التى يستهين بها كثيرون تتسبب في تدمير القلب أبرزها التدخين والجلوس فترة طويلة والشعور بضيق التنفس والم الصدر وعدم الكشف.فى المقابل يمكن بمجموعة حيل حماية نفسك من الإصابة بـ النوبات القلبيةتناولى أوميجا 3 ..فهو يقلل بشكل كبير من معدل ضربات القلبالإقلال من كافيين .. يتسبب فى فقدان الماء بالجسم ومشاكل الدورة الدموية- أطعمه توقفى عن تناولها1- الوجبات السريعة: مليئة بالدهون المشبعة و تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.2-السكريات المصنعة: مثل الحلوى والعصائر المعلبة والمحفوظة، لأنها مضرة بالقلب.3-اللحوم المصنعة: ترفع نسبة الإصابة بأمراض السرطان والقلب حتى عند تناول وجبة صغيرة منها.4- المقليات: لاحتوائها على نسبة كبيرة من الزيوت الضارة بشرايينهم.