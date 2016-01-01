لمنع الإرهاق.. 3 أطعمة تمدك بالطاقة على مدار اليوم



أطعمة تمدك بالطاقة أطعمة تمدك بالطاقة

أفادت دراسة حديثة بأن التمارين المتواترة على فترات قصيرة ارتبطت بفقدان الوزن وزيادة اللياقة البدنية واللاهوائية وتقوية العضلات، ومع ذلك، إذا كنت تضيف HIIT إلى روتينك لمساعدتك في الوصول إلى أهداف لياقتك، فمن المهم أن تقرنها بالتغذية الصحيحة.



ووفقًا لما قدمه موقع "healthline"، فإن تزويد جسمك بالوقود بعد التمرين بالأنواع الصحيحة من الأطعمة يساعد في إصلاح العضلات ونموها ويمكن أن يساعد في تعويض أي طاقة فُقدت أثناء التمرين.



ومن أهم الأطعمة التى تساعدك على تزويد جسمك بالطاقة بشكل كبير هي..

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- البيضالبيض هو أحد أفضل الأطعمة، فهو يحتوي على كمية كبيرة من البروتين والدهون الصحية حوالي 7 جرام و 5 جرام على التوالي لكل بيضة.يعتبر البيض أيضًا مصدر "بروتين كامل". هذا يعني أنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة ، والتي تم ربطها بالمساعدة في تعافي العضلات، يحتوي البيض أيضًا على فيتامينات ب ، والتي يمكن أن تساعد في إنتاج الطاقة.- توتالتوت الأزرق لذيذ ومليء بالألياف الغذائية والفيتامينات والبروتينات ومضادات الأكسدة ، وتسبب جميع أشكال التمارين نوعًا من الإجهاد التأكسدي ، أو خللًا بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في جسمك، لهذا السبب ، من المهم تضمين الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في نظامك الغذائي اليومي.علاوة على ذلك ، تم ربط تناول التوت الأزرق بعد التمرين بوقت تعافي العضلات المتسارع.- الأفوكادوالأفوكادو غني بالمغنيسيوم ، وهو ممتاز لاستعادة العضلات، يحتوي أيضًا على 14 بالمائة من القيمة اليومية للبوتاسيوم ، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم توازن السوائل والتحكم في النشاط الكهربائي للقلب والعضلات الأخرى.علاوة على ذلك ، يعتبر الأفوكادو مصدرًا رائعًا لحمض الفوليك والفيتامينات C و K و B-6 ، وكلها عناصر مغذية مضادة للالتهابات ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم التي قد تكون ناجمة عن الإجهاد الناتج عن ممارسة الرياضة.