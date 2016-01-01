طريقة عمل التومية كالمحلات بـ 4 وصفات مختلفة



طريقة عمل التومية طريقة عمل التومية

تعد التومية من أشهر الأطباق الجانبية التى يتم تقديمها بجانب الأكلات السورية والمشويات واللحوم حيث تتمتع سلطة الثومية بمذاق فريد لا مثيل له.



ولكي تتمكني من إعدادها كالمحترفين نقدم لكم طريقة عمل التومية بعدة خطوات مختلفة لنخبة من خبراء الطهي.



طريقة عمل التومية الأولى

للشيف شربيني

مقادير تومية

راس ثوم

ملح

فلفل أبيض

ثلج

ملعقة كبيرة خل

زيت

بياض بيضتين

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طريقة عمل التومية:* قومي بتقشير راس الثوم ثم افرميها ثم ضعي بياض ثم الملح و الخل والفلفل ومكعب الثلج وقلبيهم جيدا.* ضيفي الزيت مع استمرار الخلط حتى تحصلي على قوام مناسب وتقدم .طريقة عمل التومية الثانيةماجي حبيبمقادير توميةثوم صحيحكوب زيتنصف كوب خل أبيضملحفلفل أبيضتوست ابيضطريقة عمل التومية* ضعي الثوم فى نصف كوب ماء ‏حتى يسلق.* أزيلى حواف التوست الابيض ورصيه فى البايركس الحرارى ‏* ضعي الثوم المسلوق و الزيت والخل للخبز ‏واتركيه 15 دقيقة ‏و اضربيهم فى الخلاط .• أضيفى القليل من ‏الزيت وملعقة كبيرة ماء حسب الاحتياج واخلطيهم جيدا وتقدم التومية.طريقة عمل التومية الثالثةلنجلاء الشرشابىمقادير التومية5 ثومكوب زباديكوب مايونيزرشة ملحرشة سكرملعقة كبيرة خلطريقة عمل التومية* اخلطي عصير الليمون والخل والسكر والملح وقلبيهم جيدا* يخلط الثوم في الكبة مع المايونيز والزبادى حتي يمتزجوا تماما* يوضع الخليط الاول على الثاني ويقلبوا جيدا وتقدمطريقة عمل التومية الرابعة :نجلاء الشرشابىمقادير التومية10 فصوص ثومكوب نشا3 كوب ماءملح فلفل أسود4 ملعقة كبيرة زيت2 ملعقة كبيرة خلطريقة عمل التومية* قلبي النشا مع 2 كوب من الماء على النار حتى يغلظ القوام ثم ضعي الماء البارد إلى خليط النشا بعيدًا عن النار* يضاف الزيت والخل والثوم واضربي الخليط بالمضرب الكهربى أو الخلاط و توضع في طبق التقديم.