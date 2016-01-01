طريقة عمل التومية
تعد التومية من أشهر الأطباق الجانبية التى يتم تقديمها بجانب الأكلات السورية والمشويات واللحوم حيث تتمتع سلطة الثومية بمذاق فريد لا مثيل له.
ولكي تتمكني من إعدادها كالمحترفين نقدم لكم طريقة عمل التومية بعدة خطوات مختلفة لنخبة من خبراء الطهي.
طريقة عمل التومية الأولى
للشيف شربيني
مقادير تومية
راس ثوم
ملح
فلفل أبيض
ثلج
ملعقة كبيرة خل
زيت
بياض بيضتين
طريقة عمل التومية:
* قومي بتقشير راس الثوم ثم افرميها ثم ضعي بياض ثم الملح و الخل والفلفل ومكعب الثلج وقلبيهم جيدا.
* ضيفي الزيت مع استمرار الخلط حتى تحصلي على قوام مناسب وتقدم .
طريقة عمل التومية الثانية
ماجي حبيب
مقادير تومية
ثوم صحيح
كوب زيت
نصف كوب خل أبيض
ملح
فلفل أبيض
توست ابيض
طريقة عمل التومية
* ضعي الثوم فى نصف كوب ماء حتى يسلق.
* أزيلى حواف التوست الابيض ورصيه فى البايركس الحرارى
* ضعي الثوم المسلوق و الزيت والخل للخبز واتركيه 15 دقيقة و اضربيهم فى الخلاط .
• أضيفى القليل من الزيت وملعقة كبيرة ماء حسب الاحتياج واخلطيهم جيدا وتقدم التومية.
طريقة عمل التومية الثالثة
لنجلاء الشرشابى
مقادير التومية
5 ثوم
كوب زبادي
كوب مايونيز
رشة ملح
رشة سكر
ملعقة كبيرة خل
طريقة عمل التومية
* اخلطي عصير الليمون والخل والسكر والملح وقلبيهم جيدا
* يخلط الثوم في الكبة مع المايونيز والزبادى حتي يمتزجوا تماما
* يوضع الخليط الاول على الثاني ويقلبوا جيدا وتقدم
طريقة عمل التومية الرابعة :
نجلاء الشرشابى
مقادير التومية
10 فصوص ثوم
كوب نشا
3 كوب ماء
ملح فلفل أسود
4 ملعقة كبيرة زيت
2 ملعقة كبيرة خل
طريقة عمل التومية
* قلبي النشا مع 2 كوب من الماء على النار حتى يغلظ القوام ثم ضعي الماء البارد إلى خليط النشا بعيدًا عن النار
* يضاف الزيت والخل والثوم واضربي الخليط بالمضرب الكهربى أو الخلاط و توضع في طبق التقديم.
التعليقات على طريقة عمل التومية كالمحلات بـ 4 وصفات مختلفة
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