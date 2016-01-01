وزارة الداخلية تكشف حقيقة خطف امرأة لأطفال في مدينة نصر

آخر الأخباراخبار مصر › وزارة الداخلية تكشف حقيقة خطف امرأة لأطفال في مدينة نصر

صورة الخبر: وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية، حقيقة تداول صورة لإحدى السيدات على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والزعم بخخطف الأطفال من داخل المحلات التجارية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان مساء السبت، أنه إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المواطنات بتضررها من إحدى السيدات لقيامها بنشر صورتها على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" أثناء تواجدها داخل أحد المحال التجارية الكائنة بدائرة القسم، والإدعاء بأنها تقوم بخطف الأطفال من داخل المحلات التجارية.

وتبين من التحريات، قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية وبصحبتها شقيقتها مقيمة بذات العنوان بتصوير المبلغة حال تواجدها داخل المحل المشار إليه، وهى من قامت بنشر الصورة على مواقع التواصل الإجتماعى.

وأوضحت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهن لإدعائهن على إحدى المواطنات بدون سند ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وبمواجهتهن اعترفن بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعللن قيامهن بذلك لتشككهن فى المجنى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: مصراوي

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وزارة الداخلية تكشف حقيقة خطف امرأة لأطفال في مدينة نصر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22070

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager