وزارة الداخلية تكشف حقيقة خطف امرأة لأطفال في مدينة نصر

كشفت وزارة الداخلية، حقيقة تداول صورة لإحدى السيدات على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والزعم بخخطف الأطفال من داخل المحلات التجارية.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان مساء السبت، أنه إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المواطنات بتضررها من إحدى السيدات لقيامها بنشر صورتها على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" أثناء تواجدها داخل أحد المحال التجارية الكائنة بدائرة القسم، والإدعاء بأنها تقوم بخطف الأطفال من داخل المحلات التجارية.
وتبين من التحريات، قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية وبصحبتها شقيقتها مقيمة بذات العنوان بتصوير المبلغة حال تواجدها داخل المحل المشار إليه، وهى من قامت بنشر الصورة على مواقع التواصل الإجتماعى.
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