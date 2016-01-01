مشادات بسيطة .. محافظ الجيزة يكشف عن تفاصيل اليوم الأول لانتخابات البرلمان

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قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2020، مر كما كان مخطط له، مؤكدا أن كل مؤسسات الدولة قامت بدورها على أكمل وجه، وكان ذلك بالتنسيق فيما بينها، إلى جانب عمل كل التجهيزات المطلوبة، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو مخالفات، معقبا: "الموضوع اقتصر على مشادات كلامية خفيفة، وتمت السيطرة عليها من قبل رجال الأمن بكل حكمة".



وتابع اللواء أحمد راشد، خلال حواره في تغطية خاصة على قناة "صدى البلد" لمتابعة سير العملية الانتخابية، أن المحافظة مستنفرة حالة التآهب العام في اليوم الثاني في الانتخابات بمرحلتها الاولى وهذا لاتمام العملية الانتخابية بشكل سليم ودون اي مشاكل، مناشد كل الناخبين بأن يشاركوا بدورهم وحقهم في الادلاء بصوتهم كحق يكفله الدستور لهم.



وأضاف أنه قام بالإدلاء بصوته اليوم في إحدى لجان الجيزة، معقبا: "ده حقي كمواطن قبل ما أكون مسؤولا، ولابد أن أختار في من يمثلني"، لافتا إلى أن دور البرلمان هو سن وتشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، فيعد صوت الشعب الأول أمام الحكومة.

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وتوقع أن المشاركة اليوم ستكون أكثر من اليوم الأول، مؤكدا أن المحافظة موفرة كل ما يحتاجه الناخب، مشيرا إلى أنه تم توفير وسائل مواصلات تتصل بغرفة عمليات المحافظة، وهذا وفقا لطلب الناخبين.