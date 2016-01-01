شاب لم يعرف معنى الاغتسال من الجنابة وكان يصلي.. ما حكم الشرع



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

في بداية البلوغ كنت أجهل حكم الإغتسال من الجنابة من أجل الصلاة، فكنت أصلي بدون غسل حتى علمت الحكم الصحيح وبدأت الاغتسال.. فما حكم صلاتي السابقة؟



وأجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجب على السائل قضاء هذه الصلوات في الفترة التي كان يجهل فيها حكم الاغتسال، ويتذكر بالتقدير المدة التي كان يجهل فيها الحكم ويقضي هذه الصلوات.



وأشار إلى أن قضاء هذه الصلوات تيسيرا على السائل له أن يقضي مع كل صلاة صلاة، فمثلا مع الفجر فجرا ومع الظهر ظهرا، حتى يغلب على ظنه أنه انتهى من قضاء الصلوات التي صلاة بدون الاغتسال من الجنابة.

قد يعجبك أيضا...

وفي نفس السياق قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذى عليه جمهور الفقهاء إن سائل الجنابة مختلف فيه، فهناك من يرى أنه طاهر وهناك من يرى العكس.وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « هل يجب تغيير الملابس بعد الاغتسال من الجنابة؟» أن فقهاء الشافعية يرون أن سائل الجنابة طاهر وبناء عليه لا ينجس الثوب.وتابع أمين الفتوى أنه ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بغسل الثوب من الجنابة وفي رواية أخرى فركه.وأوضح أنه بناء على ذلك لا يجب تغير الملابس التي أصابتها الجنابة بل يكفى غسلها أو فكرها على رواية من يقول بطهارته.هل يشترط الوضوء قبل الغسل من الجنابة؟وفي سياق متصل، بين الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يستحب للجُنب الوضوء قبل الغسل، ولكن ليس واجبا عليه .وأفاد «عاشور» خلال فتوى له حول مدى ضرورة الوضوء قبل الغسل ، أنه لو اقتصر عند رفع الجنابة على الغسل ولم يتوضأ أجزأه، وصحَّ أن يصلي بهذا الغسل ما لم يأتِ بناقض من نواقض الوضوء، كما عند المالكية.