قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات، إن نقص الكميات المعروضة من السيارات المستعملة المعروضة للبيع أدى إلى ارتفاع أسعارها.
أكد "حماد"، أن نقص الطرازات المستعملة المعروضة للبيع جاء نتيجة عدم إقبال العملاء على تغيير سياراتهم القديمة بأخرى جديدة، في ظل تراجع القدرة الشرائية، نتيجة وجود بعض الالتزامات المالية وفي مقدمتها بداية العام الدراسي.
أوضح أن أزمة نقص المعروض من السيارات المستعملة، أدت إلى تراجع حجم المبيعات بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن جميع معارض المستعمل، وتجار السيارات
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على نقص المعروض يشعل سوق السيارات المستعملة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق