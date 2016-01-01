نقص المعروض يشعل سوق السيارات المستعملة

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نقص المعروض يشعل سوق السيارات المستعملة

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات، إن نقص الكميات المعروضة من السيارات المستعملة المعروضة للبيع أدى إلى ارتفاع أسعارها.

أكد "حماد"، أن نقص الطرازات المستعملة المعروضة للبيع جاء نتيجة عدم إقبال العملاء على تغيير سياراتهم القديمة بأخرى جديدة، في ظل تراجع القدرة الشرائية، نتيجة وجود بعض الالتزامات المالية وفي مقدمتها بداية العام الدراسي.

أوضح أن أزمة نقص المعروض من السيارات المستعملة، أدت إلى تراجع حجم المبيعات بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن جميع معارض المستعمل، وتجار السيارات

المستعملة اتجهوا للمنصات الإلكترونية سواء في البيع أو الشراء، خاصةً في ظل اعتماد جميع العملاء عليها.
أوضح أن حالة الارتباك التي صاحبت إعلان وزارة التجارة والصناعة، عن إحلال السيارات القديمة التي مر على تصنيعها 20 عاماً، وأثرت على السوق بشكل كبير، تلاشت بعد تصريحات وزيرة التجارة والصناعة بأن الأمر سوف يقتصر تطبيقه على السيارات الأجرة فقط، وليس الملاكي.



المصدر: الوفد

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