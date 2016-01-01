خبر في الجول – توافق بين اتحاد جدة وحجازي في انتظار الموقف النهائي للاعب



أحمد حجازي أحمد حجازي

بات الاتفاق بين اتحاد جدة وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي قريبا، بعدما اتفق الطرفان على تفاصيل العقد.



وعلم FilGoal.com أن الساعات الأخيرة شهدت توافقا بين اتحاد جدة وحجازي، بعدما قدم النادي السعودي عرضه إلى وست بروميتش واللاعب.



ويريد اتحاد جدة ضم حجازي لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء.

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