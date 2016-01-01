

بالصور.. أسعار ومواصفات أوبل كروس لاند موديل 2021 في مصر بالصور.. أسعار ومواصفات أوبل كروس لاند موديل 2021 في مصر

استقرت أسعار السيارة أوبل كروس لاند الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2021 عند معدلاتها خلال شهر أكتوبر الجاري دون زيادة أو نقصان مقارنة بأسعارها في سبتمبر الماضي.



كانت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة أوبل الألمانية في مصر، أعلنت عن في أغسطس الماضي عن أسعار كروس لاند والتي جاءت بنفس أسعار موديل 2020.



تتوفر أوبل كروس لاند التي تنتمي إلى فئة سيارات الكروس أوفر الخدمية بفئتين من التجهيزات، ويبلغ سعر الفئة الأولى القياسية 324.990 جنيه أما الفئة الثانية عالية التجهيز تباع بـ349.990 جنيه.

تعتمد أوبل كروس لاند التي دخلت السوق المحلي لأول مرة منتصف عام 2018 على سواعد محرك تربو ثلاثي الاسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 110 حصان ويرتبط بناقل أوتوماتيك من 6 سرعات.تتسارع كروس لاند من الثبات وصولًا إلى 100 كم/س في 11.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 187 كم/س، ومتوسط استهلاك الوقود 5.4 لتر لكل 100 كم وهي تعد من السيارات الموفرة للوقود بالسوق المحلي.تقدم السيارة بأبعاد مناسبة للعائلات، إذ يبلغ طولها 4.211 ملم وعرضها 1.765 ملم، وارتفاعها الكلي 1.605 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 170 ملم، بينما تتسع مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" إلى 410 لتر مكعب.وتمتلك مواصفات أمان في مقدمتها 6 وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام EBD لتوزيع الإلكتروني الفرامل، مثبت للسرعة، مصابيح ضباب وعجلة قيادة متعددة المهام ومصابيح LED أمامية.أما وسائل الراحة والترفيه فيأتي في مقدمتها خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكياَ - بلوتوث، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مخرج توصيل USB، شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة، مخارج خلفية لمكيف الهواء، حساسات ركن خلفية، عجلات رياضية قياس 17 بوصة.















