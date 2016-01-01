في وقت سابق من هذا الأسبوع، شوقت بوجاتي لسيارة سوبركار جديدة غامضة لا تُشبه أي من موديلاتها الحالية، حيث تحصل على مصابيح خلفية بتصميم يجعلها أقرب لطائرة نفاثة أكثر من سيارة.
تستعد صانعة السيارات السوبركار الفرنسية للكشف عن طرازها الغامض في 28 أكتوبر الجاري، واليوم التقطت العدسات التجسسية صوراً وفيديو للسيارة أثناء اختبارها على حلبة بول ريكارد بفرنسا، وكما توقعنا، فهي لا تُشبه أي من طرازات بوجاتي قيد الإنتاج حالياً.
لا تزال السيارة مُموهة بالكامل، لكن يبدو من تصميمها أنها مخصصة لحلبات السباق مع جناح خلفي ضخم والاستغناء عن المصابيح الأمامية لتوفير الوزن مع مآخذ هواء في السقف، ومصابيح خلفية على شكل حرف X.
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التعليقات على بوجاتي سوبركار جديدة تظهر أثناء اختبارها+موعد التدشين
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