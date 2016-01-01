بوجاتي سوبركار جديدة تظهر أثناء اختبارها+موعد التدشين

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صورة الخبر: بوجاتي سوبركار جديدة تظهر أثناء اختبارها+موعد التدشين
بوجاتي سوبركار جديدة تظهر أثناء اختبارها+موعد التدشين

في وقت سابق من هذا الأسبوع، شوقت بوجاتي لسيارة سوبركار جديدة غامضة لا تُشبه أي من موديلاتها الحالية، حيث تحصل على مصابيح خلفية بتصميم يجعلها أقرب لطائرة نفاثة أكثر من سيارة.

تستعد صانعة السيارات السوبركار الفرنسية للكشف عن طرازها الغامض في 28 أكتوبر الجاري، واليوم التقطت العدسات التجسسية صوراً وفيديو للسيارة أثناء اختبارها على حلبة بول ريكارد بفرنسا، وكما توقعنا، فهي لا تُشبه أي من طرازات بوجاتي قيد الإنتاج حالياً.

لا تزال السيارة مُموهة بالكامل، لكن يبدو من تصميمها أنها مخصصة لحلبات السباق مع جناح خلفي ضخم والاستغناء عن المصابيح الأمامية لتوفير الوزن مع مآخذ هواء في السقف، ومصابيح خلفية على شكل حرف X.

من جانبها، تُظهر صور الواجهة الخلفية للسيارة أن بوجاتي ستُطور محركاً جديداً لهذه السيارة فقط، لذا نتوقع أن تحصل على محرك شيرون W16 رباعي التوربو سعة 8 لتر بقوة أكبر من 1,500 حصان.

في الختام، يُثبت الفيديو أن السيارة لن تكون كهربائية بالكامل، في حين قالت بوجاتي في الصورة التشويقية التي كشفت عنها “ماذا لو ابتكرت بوجاتي …؟” وأضافت أيضاً رقم “0,67”، وحتى الآن ليس لدينا أي فكرة عما قد يعنيه ذلك.

صورة الخبر: بوجاتي سوبركار جديدة تظهر أثناء اختبارها+موعد التدشين

صورة الخبر: بوجاتي سوبركار جديدة تظهر أثناء اختبارها+موعد التدشين

المصدر: المربع نت

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