أعلنت دار التقويم القطري، أن أصغر كواكب المجموعة الشمسية عطارد، سيمر بين الشمس والأرض مساء غدا الأحد، في ظاهرة تعرف فلكيا بـ"الاقتران الداخلي لكوكب عطارد".
وقال الخبير الفلكي القطري بشير مرزوق، إن "ظاهرة الاقتران الداخلي لكوكب عطارد من الظواهر الفلكية الهامة لسببين: الأول، أنها تعتبر مؤشرا لانتقال كوكب عطارد من ظهوره في سماء المساء بعد غروب الشمس (أعلى الأفق الغربي)، إلى ظهوره في سماء الفجر قبل شروق الشمس (أعلى الأفق الشرقي)، والسبب الآخر، أن تلك الظاهرة لا تحدث إلا لكوكبين فقط من كواكب المجموعة الشمسية هما عطارد، والزهرة، نظرا لوقوع مدارهما حول الشمس داخل مدار الأرض".
وأضاف: "ظاهرة الاقتران الداخلي لكوكب عطارد حدثت آخر مرة في شهر يوليو الماضي، بينما ستحدث المرة القادمة في فبراير عام 2021".
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التعليقات على ظاهرة فلكية نادرة تحدث لأحد كواكب المجموعة الشمسية غدا الأحد
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