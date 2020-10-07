

خبر سار من «المالية» يسعد 6 ملايين موظف بالدولة خبر سار من «المالية» يسعد 6 ملايين موظف بالدولة

يتابع الملايين من العاملين بالدولة بشغف موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020 التي أعلنتها وزارة المالية منذ أيام.







أعلنت وزارة المالية إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهر أكتوبر ٢٠٢٠، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

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وتبدأ وزارة المالية غدا الأحد ، صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في ٢٧ وزارة وهيئة يوم ٢٥ أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات ١٧ وزارة وهيئة يوم ٢٦ أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات يوم ٢٧ أكتوبر.وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد اعتمد مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة، وقد تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.وطالبت المالية، العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.