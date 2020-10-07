سعر الدولار اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 في البنوك المصرية
يرصد موقع «أموال الغد» قائمة بأحدث ما توصل إليه سعر الدولار اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 في البنوك المصرية مقابل الجنيه، حيث تتضمن القائمة سعر الدولار عالميًا وسعره في البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية، مع توضيح أفضل سعر لشراء الدولار، وأفضل سعر للبيع.
أفضل سعر لبيع الدولار
يقدم بنك مصر أفضل سعر لتبيع له الدولار الأمريكي عند مستوى 15.65 جنيه.
أفضل سعر لشراء الدولار
ويقدم بنك كريدي أجريكول أفضل سعر لشراء الدولار عند 15.75 جنيه.
سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى
وسجل الدولار 105.64 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.
البنك الأهلى المصرى
بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.
بنك مصر
وسجلت العملة الخضراء في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
وبلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
كما سجلت العملة الأمريكية في بنك الاسكندرية 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.
بنك عوده
وسجل الدولار في بنك عوده خلال التعاملات الصباحية 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
وسجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول
وسجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي
وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي
وسجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
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