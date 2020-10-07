

استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد وعيار 21 يسجل 832 جنيها للجرام استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد وعيار 21 يسجل 832 جنيها للجرام

شهد سعر الذهب اليوم الأحد فى مصر استقرارا ملحوظا بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 832 جنيها للجرام، في حين أن سعر الذهب عالميا سجل تراجعا إلى 1901 دولارا من 1909 دولار آخر تعاملات الأسبوع.



أسعار الذهب اليوم..



عيار 18 سجل 713.25 جنيه

عيار 21 سجل 832 جنيها

عيار 24 سجل 950.75 جنيه

الجنيه الذهب 6656 جنيها

أوقية الذهب 1901 دولار



سجلت صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2020 2.162 مليار دولار مقابل 1.228 مليار دولار بنسبة ارتفاع 76% قياسا على نفس الفترة من العام الماضى.



وكشفت بيانات الرقابة على الصادرات تصدير الذهب والحلى والأحجار الكريمة لـ 30 دولة من بينهم 7 دول لم يتم التصدير لها خلال الفترة من يناير- أغسطس من العام الماضى تضمنت (كينيا - كرواتيا - روسيا الاتحادية - التشيك - النمسا - تشاد - مدغشقر).



وسيطرت 5 دول على 99.2% من قيمة صادرات الذهب والحلى والأحجار الكريمة المصرية خلال الفترة من "يناير -أغسطس 2020" بقيمة 2.145 مليار دولار.



واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على نحو 69% من إجمالى صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 1.495 مليار دولار فى مقابل 823 مليون دولار بنمو 82%. وجاءت كندا فى المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للذهب المصرى مستحوذة على 23.7% من إجمالى الصادرات بقيمة 513 مليون دولار فى مقابل 377 مليون دولار بارتفاع 36%.



واحتلت أستراليا المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للحلى المصرى مستحوذة على 3.9% من الصادرات بقيمة بلغت 85 مليون دولار، تليها سويسرا بنحو 39 مليون دولار.