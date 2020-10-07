

أسعار اللحوم البلدى اليوم بالسوق المحلى.. الكندوز يبدأ من 110 جنيهات للكيلو أسعار اللحوم البلدى اليوم بالسوق المحلى.. الكندوز يبدأ من 110 جنيهات للكيلو

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 25-10-2020، ففي السوق المحلى تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها، اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.



وسجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 110-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125 جنيها الكيلو، بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، أسعار البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120 جنيها.



جدير بالذكر أنه على مدار الستة أعوام الماضية شهد قطاع الزراعى طفرة حقيقة لم تشهدها منذ عشرات السنين، ومازال قطار التنمية الزراعية يواصل إنجازتة، ووتواصل مسيرة البناء وتنمية المشروعات الزراعية والحيوانية والسمكية والداجنة التى انطلقت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى شئون البلاد، لتحقيق الامن الغذائى، وتستمر تلك المسيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتى لأول مرة من الدواجن ، و زيادة الإنتاج المحلى لـ 1.4 مليار طائر سنويا، ثلاثة عشر مليار بيضة ويوجد لدينا اكتفاء ذاتي من البيض وبدأنا تصدير الفائض ، ووصلت حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالي 100 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، بالإضافة إلى تراجع حجم استيراد اللحوم وثبات أسعارها بسب القرارات المنظمة وتطبيق الأمان الحيوى، وفتح آفاق للاستثمار الداجنى بالظهير الصحراوى من خلال إقامة أكبر 9 مشروعات لتطوير مزارع الإنتاج الداجنى بتكلفة 9.1 مليار جنيه، وبدء التصدير إلى الخارج.

