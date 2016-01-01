قبل 8 أيام من انتخابات الرئاسة الأمريكية، شن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هجوما عنيفا عن خلفه دونالد ترامب بسبب تعامله وإدارته لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وتغريداته على صفحته بموقع "تويتر"، والتي تستهدف معارضيه.
وقال أوباما مازحا، خلال تجمع انتخابي حاشد في ميامي لتأييد المرشح الديمقراطي جو بايدن، إن "رجل فلوريدا لا يمكنه القيام بمثل هذه الأشياء"، وذلك في تهكم على قدرة ترامب في التعامل مع أزمة وباء كورونا.
وقال الرئيس السابق إن فوز نائبه السابق سيعني أن الولايات المتحدة سيكون لها "رئيس طبيعي"، منتقدا ترامب لأنه "يتجاوز حدوده لإهانة أي شخص لا يعتقد أنه لطيف بما فيه الكفاية".
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التعليقات على أوباما يسخر من ترامب ويصفه باسم غريب
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